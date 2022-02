In Heerenveen is de verhouding anders. Daar wonnen de Friezen 16 van de 32 duels. Het doelsaldo daar is 57-42 in het voordeel van Heerenveen. De laatste Utrechtse zege in het Abe Lenstra Stadion was op 16 december 2018. Dankzij doelpunten van Emil Bergström, Gyrano Kerk en Oussama Tannane werd het toen 2-3.