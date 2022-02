De ode van Korneel: 'Van de regen in de drup'

UTRECHT - Afgelopen weekend mochten de voetbalstadions voor het eerst weer helemaal vol. Wat een feest had moeten worden veranderde in een teleurstelling. FC Utrecht gaf in een heroïsche wedstrijd in weer en wind een voorsprong uit handen en aanhangers van Vitesse vonden het nodig om de wedstrijd te verzieken met vuurwerk. Genoeg voer tot spreken voor Korneel Evers, die ook deze week in Een Berg Sport een ode bracht aan de wedstrijd.