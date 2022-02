Dat er geen signalen waren is zorgelijk, want door de rellen eerder dit seizoen in Arnhem - toen meegereisde Utrechters met vuurwerk gooiden - lag een vergeldingsactie voor de hand. Dat het vak met relschoppers tijdens de wedstrijd niet is leeggehaald is ook vreemd. "Uiteindelijk beslist de politie of ze het vak gaan ontruimen of niet", vertelt Van Seumeren.