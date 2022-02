Jong FC-Utrecht blijkt kansloos tegen Top Oss

Al in de dertiende minuut wisten de Brabanders te scoren: Giovanni Büttner ging makkelijk langs de ploeg van trainer Darije Kalezic. In de 31ste minuut was het Rick Stuy van den Herik die de bal in het doel van de Utrechters wist te krijgen, gevolgd door Kay Tejan die in de 37ste minuut de 3-0 maakte. Twee minuten later was het de beurt aan Jearl Margaritha. Hij zette de club op 4-0.