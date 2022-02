GVVV pakt punt tegen Quick Boys: 'We hadden deze wedstrijd gewoon moeten winnen'

Fabio Hendriksen deed wat zijn trainer van hem vroeg. "Zorg dat we gelijk maken zei hij tegen me toen ik het veld in mocht", vertelde de doelpuntenmaker na afloop. Toch ging GVVV na de 1-1 tegen Quick Boys teneergeslagen het veld af "Er was echt teleurstelling in de kleedkamer. Natuurlijk zijn we blij met een punt en hebben we drie keer op rij niet verloren, maar we hadden toch wel de betere kansen in deze wedstrijd. We hadden deze wedstrijd gewoon moeten winnen."