Onfortuinlijke nederlaag Eemdijk tegen Flevo Boys: 'Het moet een tikkeltje scherper'

De nederlaag tegen Flevo Boys kwam hard aan bij trainer Willem Romp. "Als je kijkt hoe je wekenlang goed speelt, bezig bent met de bovenste plekken en dan twee keer tegen een zeperd aanloopt, dan is dat niet wat je vooraf verwacht, nee". Romp neemt het zijn spelers erg kwalijk. "Natuurlijk heeft de tegenstander het heel goed gedaan, maar we waren vooraf gewaarschuwd. Bij de 2-2 wil er iemand een balletje onder zijn voet halen op het middenveld. Dan ben je wat mij betreft niet helemaal wijs. We laten vervolgens ook na om de 3-2 te maken. Vervolgens hebben we pecht dat we wisselen om te winnen en Bas Buimer geblesseerd uitvalt. Toen moesten we ook nog met tien man verder."