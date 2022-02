Tiental DOVO verliest van hekkensluiter GOES

GOES kreeg in de slotfase kans op kans om de wedstrijd te beslissen, maar deed dat niet. Daardoor bleef DOVO in leven. Het werd wel moeilijker voor de ploeg van trainer Florian Wolf toen Lars Rebergen vlak voor tijd zijn tweede gele kaart, en dus rood, kreeg. Meteen daarna gooide GOES de wedstrijd in het slot via Gianni Tiebosch: 2-0.