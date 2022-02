Eredivisie waterpolo: gehavend UZSC verliest topper, ZPC Amersfoort verslaat hekkensluiter

UZSC, dat het moest doen zonder doelpuntenmachine Benjamin Hoepelman vanwege griep en hoofdcoach Mike van den Brink door corona, kwam in de eerste periode op een 4-1 achterstand. Vervolgens knokten ze zich terug en was het lang spannend. De thuisploeg trok uiteindelijk aan het langste eind door in de slotfase nog twee keer te scoren. Joep de Jong was topscorer bij UZSC met vier goals.