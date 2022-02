VV Utrecht verslaat Dynamo: 'Spelen op tachtig procent'

Dynamo won de eerste set met 27-25. Ook in de tweede set deden de ploegen weinig onder voor elkaar. VV Utrecht kon uiteindelijk juichen: 25-21. In de derde set gaf VV Utrecht de setwinst een goed vervolg. Dynamo werd verpulverd met 25-12. De laatste set was spannender, maar wederom was de eredivisie debutant de baas: 25-20. Jolien Sinnema was topscorer aan de kant van VV Utrecht met zeventien punten.