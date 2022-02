Liveblog: FC Utrecht probeert voorsprong vast te houden tegen Heerenveen

- FC Utrecht staat met 36 punten zevende in de eredivisie. Heerenveen is met 25 punten de nummer twaalf.

- In de eredivisie stonden Heerenveen en FC Utrecht in Friesland 29 keer eerder tegenover elkaar. Vijftien keer won de thuisploeg, zes keer nam FC Utrecht de drie punten mee naar huis.

- Vorig seizoen eindigde FC Utrecht - Heerenveen in een doelpuntloos gelijkspel. Het seizoen ervoor werd het 1-1.

- De laatste keer dat FC Utrecht in de eredivisie bij Heerenveen wist te winnen was op 16 december 2018. FC Utrecht won met 2-3 door treffers van Emil Bergström, Gyrano Kerk en Oussama Tannane. Namens Heerenveen scoorden Michel Vlap en Pelle van Amersfoort.

- Bij FC Utrecht staat Henk Veerman sinds kort onder contract. De Utrechters namen de spits deze winter over van SC Heerenveen.

- In december won Heerenveen voor het laatst in de eredivisie. Door twee doelpunten van Veerman werd SC Cambuur met 2-1 verslagen.