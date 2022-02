N'ketia Seedo is terug: 'Wel aan mezelf getwijfeld'

Maar ze is dus weer snel en won de 60 meter op het NK, terwijl ze zich een paar weken geleden al voor het WK plaatste. Komend weekend loopt Seedo nog een 60 meter tijdens een internationale atletiekmeeting in Parijs. "We wilden heel graag nog een wedstrijd doen voor het WK. Dus ik loop zondag in Parijs een wedstrijd met een wat hoger niveau om daar aan te wennen." Daarna gaat de focus vol op het WK, dat half maart in Belgrado plaatsvindt.