Gemeente Bunschoten besluit: derby gaat door

IJsselmeervogels is inmiddels al begonnen met het bouwen van extra tribunes voor de wedstrijd, waar zo'n 5.000 toeschouwers worden verwacht. "Wij hebben er met zijn allen naar uitgekeken", zegt Muijs. "We zijn erg blij dat het gewoon door kan gaan. Dat het met publiek kan, dat er in eerste instantie qua aantallen geen beperkingen zijn en we los kunnen gaan met de kaartverkoop. Het wordt hopelijk een mooie dag met beide ploegen. En voor ons een beetje mooier nog."