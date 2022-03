Door de Lens van Ankie: 'Wat is ze groot geworden!'

Een voor een worden ze voorgesteld. N’ketia als een van de favorieten voor de winst. Vingers kruisen is niet handig met een camera in je hand, dus maar even in gedachten. “PONG” daar gaan ze (pang is nu echt even te heftig). Ze vliegt als een razende uit de blokken. Wat een start! En wat geweldig om vanuit dit standpunt te zien. Dat smaakt echt naar meer.