Marathonschaatser Evert Hoolwerf pakt winst in derde Grand Prix

EEMDIJK - Evert Hoolwerf is de winnaar geworden van de derde Grand Prix op natuurijs in het Zweedse Lulea. De 26-jarige marathonschaatser uit Eemdijk klopte op de streep zijn jongere broer Bart Hoolwerf, die zaterdag in de Alternatieve Elfstedentocht wel van start gaat in het oranje leiderspak.