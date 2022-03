Wielrenster Van Dijk snelste in tijdrit Fryslân Tour

Van Dijk was vroeg gestart en dacht dat haar tijd van 18.34 minuten niet voldoende voor de winst zou zijn. "Normaal is een korte tijdrit meer voor Reusser weggelegd", zei ze over haar Zwitserse concurrente. "Ik heb me achteraf vergist in het geringe verschil met Riejanne. Die rijdt hier gewoon een bijzonder sterke tijdrit. Deze zege geeft me veel voldoening, maar ik reken me nog niet rijk richting een vijfde eindzege. Het verschil met Riejanne is zeer gering. We mogen nog aan de bak."