UZSC halve finalist na benauwde zege

In de eerste periode kwam UZSC met 2-0 achter. Via Esther Scheij werd het in de tweede periode 2-1. Na de 3-1 van Het Ravijn zorgden opnieuw Scheij en Hanna Hogervorst brachten UZSC terug tot 3-3, maar de ruststand was 4-3 voor de ploeg uit Nijverdal.