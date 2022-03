Spakenburg klopt TEC en stijgt drie plekken: 'Terechte overwinning'

Spakenburg kreeg in die eerste elf wedstrijden 29 tegendoelpunten. In de laatste vijf duels hield de ploeg vier keer de nul. "Daar ben ik heel erg blij mee. Vijf wedstrijden, één goal tegen", aldus De Graaf, die niets wilde zeggen over de kwestie Dekker. "Ik wil het niet over randzaken hebben." Dekker wilde na de wedstrijd niet voor de microfoon komen.