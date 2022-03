Sportlust'46 verliest topper van Sparta Nijkerk: 'Tot rode kaart waren wij de baas'

Volgens trainer Patrick Loenen van Sportlust'46 was de rode kaart het omslagpunt. "Je speelt tien tegen elf tegen de koploper. Nog deden we het aardig. Ik vond Sparta verder niet bijzonder vandaag. Tot de 0-1 waren wij de baas op het veld", aldus Loenen na afloop. "Als we met elf tegen elf bleven staan had ik het nog wel willen zien."