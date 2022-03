UTRECHT - FC Utrecht gaat het vanavond opnemen tegen Go Ahead Eagles. FC Utrecht gaat voor de tweede overwinning op rij, na de zege vorige week op Heerenveen. Go Ahead Eagles wist afgelopen speelronde ook te winnen, maar dat was wel tegen Ajax. De Deventernaren wonnen in De Adelaarshorst met 2-1. Ook vanavond is Deventer de plaats van handeling en de wedstrijd is live te volgen op Radio M Utrecht 93.1 FM en via dit liveblog. Lees hier de voorbeschouwing