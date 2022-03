Taurus haakt af in strijd om landstitel ondanks zege

In Nijmegen kwam Taurus met 1-0 achter te staan in sets: 25-22. Vervolgens bogen ze de achterstand om in een voorsprong door twee spannende sets met 22-25 en 12-25 te winnen. De vierde set ging met overtuiging naar VoCASA: 25-15. In de beslissende set kwam Taurus op een 2-7 voorsprong en die gaf het niet meer uit handen. De einstand was 11-15.