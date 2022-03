Hockeysters SCHC hervattten competitie met zege, dames Kampong onderuit

Via Milagros Fernández Ladra kwam HGC in de zevende minuut op 1-0 voorsprong. Ginella Zerbo zorgde namens de Bilthovense ploeg in de 24e minuut voor de 1-1. Elf minuten later kwam HGC opnieuw op voorsprong. Isis van Loon maakte de 2-1.