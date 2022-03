Utrechtse topscorerslijst: Van der Linden alleen aan kop

De afgelopen weken was het steeds zo dat als Van der Linden scoorde, Fonville ook scoorde. Daar kreeg de aanvaller van Hercules dit weekend de kans niet voor. Het duel van Hercules tegen Blauw Geel''38 werd vanwege teveel coronabesmettingen afgelast. Fonville was überhaupt niet in dat duel in actie gekomen. Hij is namelijk geblesseerd.