Zwaluwen Utrecht wint vermakelijke topper van VVZA

Zwaluwen Utrecht dicteerde het grootste deel van de eerste helft en wist dat in de score uit te drukken. Al binnen de minuut lag de bal in het net. Geert Vocking, die lang niet in de basis had gestaan, was de doelpuntenmaker. Na ruim twintig minuten verdubbelde Aimad Ouald Chaib de voorsprong. Aanvoerder Freek Rubrech tekende voor de aansluitingstreffer. Meer goals vielen er niet in de eerste helft.