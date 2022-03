Zwaluwen Utrecht wint vermakelijke topper van VVZA: 'Genoten'

VVZA-speler Michael Bakkenes zag dat zijn ploeg na de vroege 1-0 tegen van slag was. Hij heeft hier een verklaring voor. "Dat is misschien omdat we de afgelopen drie wedstrijden telkens als eerst op voorsprong kwamen. Toen boekten we goede zeges. Nu kwamen we achter en was het omschakelen. Natuurlijk was dit wel een veel beter team dan de ploegen in de voorgaande duels."