IJsselmeervogels - Spakenburg, de druk ligt bij de Rooien

De sportieve belangen zijn zoals gezegd vooral voor IJsselmeervogels groot. De Rooien staan voorlaatste in de tweede divisie en hebben de punten heel hard nodig in de strijd tegen degradatie. Het probleem van trainer Gert Peter de Gunst, die in oktober het stokje overnam van de opgestapte Berry Smit, is echter dat de selectie niet in balans is, dat er onvoldoende scorend vermogen is en dat het vertrouwen broos is.