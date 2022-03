Spectaculaire vissersderby eindigt in gelijkspel

Jaimy Schaap kende een zware avond. Hij keepte met een gescheurde buikspier. "Als het niet had gekund had ik niet gespeeld. Ik heb bewust zonder pijnstilling gespeeld. Ik wilde niet het risicio lopen om alles af te scheuren. Derby of niet, mijn gezondheid gaat voor alles." Veel nachtrust had de doelman ook al niet gehad. "Ik had gisteravond een cursus bij de KNVB en vanochtend stond ik al weer vroeg op de markt. Maar het heeft me niet in de weg gestaan."