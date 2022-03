DOVO lijdt vervelende nederlaag tegen Staphorst

De eerst kans van de wedstrijd was voor de thuisploeg. Met een perfecte aanname stuurde Mike Reuvers twee DOVO-verdedigers het bos in waarna hij stuitte op de vuisten van doelman Jeroen Vrolijk. Het is eerste wapenfeit van de Veenendalers kwam in de 25e minuut. Timo Pluk, de man met een verwoestend schot, probeerde het van afstand, maar zijn schot eindigde op de knuisten van keeper Jorick Maats.