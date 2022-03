Groenewegen verlaat Parijs-Nice als gevolg van crash

De 28-jarige Groenewegen, die vorige maand twee ritzeges boekte in de Ronde van Saudi-Arabië, kon in de eerste etappes van Parijs-Nice niet meedoen in de strijd om de dagzeges. Landgenoot Fabio Jakobsen won maandag in Orléans de tweede etappe. Groenewegen ontbrak toen in de massasprint na een val eerder in de rit.