Podiumplaats Mackaij in Drentse 8 van Westerveld

WOERDEN - Floortje Mackaij is derde geworden in de Drentse 8 van Westerveld. De zege ging naar Christine Majerus uit Luxemburg. Op de lokale ronde in Dwingeloo was de Majerus de beste van een kopgroep met vier rensters. De Canadese Alison Jackson eindigde voor de Woerdense Mackaij als tweede.