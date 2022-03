Ambitieus Kampong trots op komst Lidewij Welten: 'Zij kan de missing link zijn'

"We zijn een jong team en willen ons ontwikkelen richting de play-offs. Daar is het tijd voor. De ploeg blijft bij elkaar en dat juich ik toe. Ik denk dat dit de kracht wordt van Kampong. Je moet erbij willen horen. Dat is een eerste stap. Stap twee is dat Lidewij erbij komt. We halen kwaliteit. Dat laat zien dat het serieus is. Ik geloof dat zij de missing link is. Zij past bij onze ambitie", sluit de Kampong-trainer af.