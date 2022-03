Vrouwen Saestum winnen met veerkracht

Saestum kwam al na vier minuten voetballen 0-1 achterstand tegen Be Quick'28. Het was even wachten tot de Zeisterse gelijkmaker viel. In de 78e minuut zorgde Tessa van Schuppen voor de 1-1. De ban was gebroken want vervolgens maakte Marijn Nijland in de 86e minuut de 2-1. In de tweede minuut van de extra tijd bepaalde Anne Maguire de eindstand op 3-1.