DHSC boekt belangrijke zege op Rijsoord: 'Hebben ervoor geknokt'

Over de zege is Sneijder wel blij. "Deze moest je winnen. We zijn niet in de problemen gekomen, we komen terecht met 2-0 voor en moeten dat uitbreiden. Zij scoren nog en dan gaan ze erin geloven. Maar goed, we hebben drie punten en dat is het belangrijkst", aldus de middenvelder. "Zeker als je ziet wie we missen."