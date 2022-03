Sportlust'46 laat dure punten liggen door late gelijkmaker: 'Mag niet gebeuren'

Sportlust doet het in 2022 nog niet goed. Uit de vier duels in dit kalenderjaar werden slechts vier putten gepakt. Trainer Loenen baalde dan ook flink van de late gelijkmaker. "Het is een beetje de fase waar we in zitten. We moeten hier een makkelijke middag hebben. De drie/vier momenten die zij krijgen leiden we zelf in. Dat is een beetje het verhaal van de laatste weken", sprak Patrick Loenen na afloop.