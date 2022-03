CSW verslaat Maarssen in regiotopper tweede klasse B

Invaller Jordy de Groot was de grote man aan de kant van CSW, want hij scoorde de winnende 1-2. "Zo wil je een invalbeurt wel afmaken", lacht hij. "Het was even schakelen na de gelijkmaker, want zij schieten hem prachtig binnen. Dan denk je dat het lastig wordt, want we stonden best wel onder druk het laatste half uur."