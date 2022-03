Van Zelst scoort in extremis en bezorgt Eemdijk winst en koppositie: 'Trots op ploeg'

De rust duurde dit keer wat langer dan een kwartier. Een van de doelen moest namelijk gerepareerd worden. Er was namelijk geconstateerd dat er een gat in het net zat. In de tweede helft had Eemdijk het betere spel. Dat werd in de absolute slotfase beloond. Clubtopscorer Nigel van Zelst kreeg de bal voor zijn voeten en schoot in de 92e minuut de 1-0 binnen. Het was voor de aanvaller zijn elfde doelpunt van het seizoen.