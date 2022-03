Rugbyers URC sluiten reguliere competitie af met nederlaag

De rugbymannen van Eemland uit Amersfoort kwamen niet in actie. De thuiswedstrijd tegen The Bassets werd afgelast, omdat de tegenstander uit Sassenheim te veel afwezigen en zieken heeft. De wedstrijd wordt niet ingehaald, laat Eemland weten. Dat is ook niet nodig, want Eemland is al zeker van de kampioenspoule en The Bassets gaat hierna verder in de degradatiepoule.