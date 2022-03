Liveblog: FC Utrecht kan gelijkmaker niet meer vinden tegen PSV

- FC Utrecht staat zevende in de eredivisie met 40 punten. PSV is de nummer twee met 18 punten meer dan de Utrechters.

- Van de 51 keer dat FC Utrecht in Stadion Galgenwaard PSV in de eredivisie ontving won de thuisploeg tien keer. PSV ging 24 keer met de drie punten terug naar Eindhoven.

- Eerder dit seizoen was PSV in Eindhoven met 4-1.

- Topscorer aan de zijde van FC Utrecht is Sander van de Streek met tien treffers. Donyell Malen draagt die

- Bij FC Utrecht staan voormalig PSV-ers Adam Maher en Bart Ramselaar onder contract. Ramselaar is er vanwege ziekte niet bij vandaag.

- Ramselaar en Tasos Douvikas delen bij FC Utrecht de topscorerstitel. Beide spelers scoorden tot nu toe zeven keer. Cody Gakpo is de topscorer van PSV met acht doelpunten.

- FC Utrecht-speler Sander van de Strek scoorde al drie keer eerder namens FC Utrecht in een thuiswedstrijd tegen PSV.