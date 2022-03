Handbal: Houten boekt nipte zege, Fortissimo stunt niet

HOUTEN - Handbal Houten heeft in eigen huis een nipte overwinning geboekt op nummer tien Volendam 2. De eindstand in het eredivisie duel was 42-40. De handbalsters van Fortissimo uit Cothen hebben niet voor een stunt gezorgd in de laatste reguliere eredivisie wedstrijd. Nummer twee Venlo was in eigen huis een maatje te groot: 32-15.