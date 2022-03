Hercules doet zichzelf tekort met verlies tegen Gemert: 'Toch trots'

Gemert was effectief in de eerste twintig minuten. De eerste kans werd in de achtste minuut verzilverd door een schuiver van Joop Daniëls. De tweede kans tien minuten later leverde ook een doelpunt op voor de bezoekers. De eerste poging van Ralf Kemper belandde op de paal, maar daarna schoot de aanvaller de bal wel tegen de touwen. Hercules speelde beter en kreeg meer kansen in de eerste helft, maar ging met een 0-2 achterstand de rust in.