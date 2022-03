FC Utrecht moegestreden tegen PSV: 'Echt slotoffensief lukte niet meer'

Meer dan zijn best doen op trainingen kan Van Overeem niet doen. "Het is niet dat ik aanklop bij de trainer. Dat heb ik ook niet overwogen want de trainer kan prima keuzes maken. Hij is tevreden over Maher en Timber. Afgelopen zomer speelde het dat ik misschien weg zou gaan. Toen is er naar mij gecommuniceerd dat ze anderen de kans zouden geven."