Voormalig Holland-trainer Melbi Raboen overleden. 'Een markante man'

"Het was een markante man", zegt Gert Kruys, die het laatste jaar van zijn loopbaan onder Raboen diende bij Holland en hem in 1994 opvolgde als trainer. "Hij verraste ons voortdurend. Hij was een keer niet bij de training omdat hij andere verplichtingen had. Tijdens die training ging de bal de bosjes in. De medespeler die de bal ging zoeken schrok zich wezenloos. Want wie zat in de struiken de boel te bespieden? Melbi Raboen!"