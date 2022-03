Door de Lens van Ankie: de rijzende Utrechtse sterren van het shorttrack

Diede, die afgelopen jaar al een gouden plak won bij de Youth Olympic Games in Lausanne werd vorige week heel knap derde op de 1000 meter bij het WK voor junioren in Polen. Haar ster is rijzende. Maar ze is niet het enige Utrechtse talent op de schaats. Dit jaar stonden er wel twee shorttrackers op de nominatielijst van de Sportprijs Utrecht. Ook Leon Visser gaat namelijk als een speer. Ook hij sleept de ene na de andere medaille in de wacht.