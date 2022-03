Hercules voegt Zoufri toe aan A-selectie

Afgelopen zomer kwam Zoufri over van V.V. Maarssen naar Hercules. "Nordin heeft zich goed ontwikkeld bij de Hercules Onder-21 selectie en is toe aan een hoger niveau. Hij is snel, beweeglijk en scoort in de spits positie regelmatig.", laat trainer René van der Kooij weten in een persbericht van Hercules.