DHSC zet zich in voor vluchtelingen Oekraïne: 'Dag in het teken van het goede doel'

De vluchtelingen worden op dit moment in de Jaarbeurs opgevangen waarna ze worden overgeplaatst. "Wij hebben contact met de Jaarbeurs daarover. Het is de bedoeling dat er een hoop kinderen die uit Oekraïne zijn gevlucht te gast kunnen zijn. Wij zullen ze dan een mooie dag laten beleven." DHSC is ook in contact met Victoria Koblenko en Evgeniy Levchenko en de club hoopt dat de twee geboren Oekraïners ook aanwezig kunnen zijn op de speciale dag.