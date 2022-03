Hoogland weer met beide benen op de grond: 'Gesloopt na twee wedstrijden in vier dagen'

Hoogland speelt de komende vier weken acht wedstrijden. Versluis begrijpt dat, maar vraagt zich of dat op dit niveau verstandig is. "We moeten erg voorzichtig zijn, want we hebben niet zo'n brede selectie. We hebben eigenlijk aan schadebeperking gedaan. Zondag wacht DEM, die wedstrijd is nog veel belangrijker. Die moeten we op 11 punten zetten."