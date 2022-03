'Ruwe diamant’ Seedo tikt topsnelheid weer aan op 60 meter

UTRECHT - N’ketia Seedo is opgeleefd. De pas 18-jarige atlete uit Utrecht heeft zich terug geknokt naar de Nederlandse top na lang blessureleed en trekt eindelijk weer sprintjes die ergens op lijken. Met als ultieme beloning een startplek op de 60 meter bij de WK indoor in Belgrado. Ze komt vrijdag in actie in de series en mogelijk daarna in de halve finales en finale.