Van der Haar tot eind 2024 bij Belgische ploeg Baloise Trek Lions

Van der Haar, die vorige maand een knieoperatie heeft ondergaan, pakte in november de Europese titel. In Drenthe bleef hij de Belgen Quinten Hermans en Michael Vanthourenhout voor. Na zijn operatie kon hij zich volledig op contractverlenging richten. "We wilden allebei met elkaar verder, dus was er snel tijd om te ouwehoeren." Voormalig wereldkampioen Sven Nys is teammanager bij Baloise Trek Lions.