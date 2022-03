Femke Bol naar finale op 400 meter bij WK indoor

Bol zei na haar opvallende finish bij de NOS dat het verder "prima" ging. "Misschien is het de adrenaline, maar ik voel nog niks", zei ze daarover. Over haar race was ze niet helemaal tevreden. "Ik baal wel. Ik weet niet wat er gebeurde, als ik eerlijk ben. Ik wilde de kop pakken en dat lukte niet. Ik liep daardoor alles in baan 2 en dat voel ik."