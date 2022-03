IJsselmeervogels verliest ook bij Rijnsburgse Boys: 'Leek helemaal nergens op'

Schaap is één van de oudgedienden bij de Vogels en ziet wat er bij de ploeg ontbreekt. "We hebben geen individuele kwaliteiten waardoor we uit het niets een wedstrijd kunnen winnen. In de voorgaande jaren hadden we meer kwaliteiten in de selectie", aldus Schaap. "Het zou echt pijn aan mijn hart doen als we degraderen. We staan wel op een degradatieplek. Dat is de realiteit."