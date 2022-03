Verschoor wint openingsrace Formule 2 in Bahrein

Verschoor boekte vorig seizoen in dienst van MP Motorsport één verwinning, in de sprintrace op Silverstone. Het duurde lang tot hij een stoeltje had gevonden voor dit seizoen. Eind vorige maand werd hij vastgelegd door het Italiaanse team Trident Racing. Verschoor bezorgde zijn nieuwe renstal zaterdag in Bahrein de eerste zege in de Formule 2.